الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بحوالي 7 إلى 9 درجات والجو سديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية
تبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بقليل في المنطقة الساحلية وأعلى بحوالي 7 إلى 9 درجات مئوية في باقي المناطق مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً شديد الحرارة وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة:
|منطقة دمشق
|41/25
|المنطقة الجنوبية
|40/24
|المرتفعات الجبلية
|35/21
|المنطقة الوسطى
|43/24
|المنطقة الساحلية
|33/25
|المنطقة الشمالية
|41/24
|منطقة الجزيرة
|43/26
|المنطقة الشرقية
|44/28
|منطقة البادية
|42/25
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