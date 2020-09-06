لضمان عودة سليمة وآمنة.. اتخاذ كل الإجراءات الصحية وعمليات التنظيف والتعقيم اليومي في المدارس

في إطار الإجراءات المتعلقة بالبروتوكول الصحي المعتمد لضمان عودة سليمة وآمنة إلى المدارس وحرصا على صحة التلاميذ والطلبة والأطر الإدارية والتربوية عممت وزارة التربية على مديرياتها في المحافظات لاتخاذ كل الإجراءات الصحية والآليات المناسبة لعمليات التنظيف والتعقيم اليومي في المدارس.

وشددت الوزارة في بيان تلقت لها اليوم على مديرياتها ضرورة الاشراف على تعقيم المبنى المدرسي بكامله الأرضيات والجدران والنوافذ والسلالم والحمامات والأثاث من المقاعد والأبواب والأدراج والمكاتب والطاولات بمادة هيبوكلوريد الصوديوم الممدد 1ر0 بالمئة.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام المدارس عند عودة التلاميذ والطلاب اليها بالتعقيم اليومي من خلال تكليف المستخدمين بعد انتهاء الدوام المدرسي بالتعقيم بطريقة البخ ومسح كل الأدوات في الصفوف والمكاتب وتوفير الصابون بشكل دائم في المغاسل والحمامات وتنظيف البيئة المدرسية من الباحة والحديقة وتأمين وسائل الوقاية الشخصية للمستخدمين من كمامات وقفازات على أن يتم التخلص منها بأمان بعد استخدامها ويقوم المشرف الصحي في كل مدرسة بالتأكد من قيام المستخدمين بالأعمال الموكلة إليهم من التنظيف المستمر والتعقيم.

وكان مجلس الوزراء المكلف تسيير الأعمال قرر في الـ 23 من أب الماضي افتتاح المدارس في الـ 13 من شهر أيلول القادم وذلك بعد اطلاعه على البروتوكول الصحي المقدم من وزارة التربية للتصدي لفيروس كورونا خلال العام الدراسي الجديد.

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