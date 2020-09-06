تشكيل اللجان الاقتصادية والتنمية البشرية والموارد والطاقة والخدمات
مركزان الخليل
أصدر رئيس مجلس الوزراء – المهندس حسين عرنوس قراراً بتشكيل اللجنة الاقتصادية في رئاسة المجلس برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضوية وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والدولة لشؤون الاستثمار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي. وقراراً آخر قضى بموجبه تشكيل لجنة التنمية البشرية في رئاسة المجلس برئاسة وزير التنمية الإدارية وعضوية وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والتربية والعدل والصحة.
كما أصدر قراراً بتشكيل لجنة الخدمات والبنى التحتية برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة وعضوية وزراء السياحة والأشغال العامة والإسكان والاتصالات والتقانة والموارد المائية والنقل والصحة والدولة لشؤون متابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
إضافة لقرار تشكيل لجنة الموارد والطاقة برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية وعضوية وزراء الموارد المائية والنقل والصناعة والكهرباء وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير مكتب تسويق النفط.
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