الخطر لايزال قائماً.. تطويق حريق محمية الشوح والأرز والأضرار ٢ هكتار

اللاذقية _ رشا عيسى

مشاهد مؤلمة جداً تتصدّر المشهد للحريق الضخم الذي اكتسح رئة الساحل محمية الشوح والأرز في صلنفة، والذي تمكنت فرق الإطفاء من تطويقه من جهة اللاذقية فقط بعد ثلاثة أيام على اندلاعه في المحمية المصنفة أولى في المنطقة لتنوعها الطبيعي والبيئي.

المحمية الضخمة تبلغ مساحتها ١٣٥٠ هكتاراً تمتد بين محافظتي اللاذقية وحماة بقسميها الشرقي التابع إدارته لحماة، حيث لاتزال النيران مشتعلة فيه وسط ظروف مناخية غاية في القسوة وتضاريس وعرة ومنحدرات خطرة، والقسم الغربي التابع إدارته لحراج اللاذقية بلغت أضرار النار فيه مايقارب الهكتارين وفقاً لرئيس دائرة حراج اللاذقية المهندس_ باسم دوبا.

وقال دوبا في اتصال هاتفي ل ( تشرين): إنه الحريق الأول والأضخم الذي يصيب المحمية منذ أكثر من عشر سنوات، مضيفاً : رغم تطويق النيران من الجهة الغربية إلا أن فرقنا منتشرة على مساحة ٥ كم، ومرابطون على أعلى قمم المحمية تفادياً لأي ضرر ناري يأتي من الجهة الشرقية المشتعلة، مبيناً أن الرياح دائماً تغير مجرى النيران التي تتسلق باتجاه القمم عادة وجميع الآليات والطواقم مستنفرة آملاً بوضع حد للحريق بشكل كامل في الجهتين الغربية والشرقية.

ورغم السيطرة حالياً على الحريق من جهة اللاذقية إلا أن دوبا أوضح أنها لاتزال تحت الخطر كون الرياح عادة تغير مجرى النيران واتجاهها، مؤكداً أن الموقف كان حرجاً للغاية وبمنتهى الصعوبة والخطورة والوضع كارثي بمعنى الكلمة في السفح الشرقي، لافتاً إلى أن النيران تأتي على النظام البيئي بشكل كامل من نباتات وحيوانات وتدمرها بالكامل.

وعن إمكانية ترميم الضرر البيئي لاحقاً ، أكد دوبا أنه يحتاج إلى تدخل من قبل المختصين بالبيئة والزراعة والعودة لغرس الأشجار مجدداً من أرز وغيرها، متمنياً ألا تكون النيران دمرت الأشجار التي تصنف أمهات والتي تساعد على عودة ظهور الأشجار من جديد.

وجدد دوبا المناشدة للوعي باستخدام النيران بجميع أشكالها .

وكانت معلومات أولية تحدثت عن أن شرارة الحريق الاولى بدأت مع وجود عائلة في المحمية واقدامهم على إشعال فحم للنرجيلة، ما أدى إلى اشتعال النيران بجوارهم وبعد فشلهم في إخمادها غادروا الموقع مسرعين ، ولاتزال التحقيقات جارية لتوضيح حيثيات ما جرى بدقة.

وسبب الحريق الضخم في المحمية موجة غضب واسعة عند المواطنين موجهين أصابع الاتهام إلى من يعمل بالتفحيم بشكل غير مشروع في الغابات التي كانت باسقة بكاملها مفعمة باللون الأخضر قبل أيام معدودة فقط .

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