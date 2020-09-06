البدء ببيع البذار وانتهاء الاكتتاب على البطاطا

اللاذقية - باسمة إسماعيل

ذكر الدكتور إبراهيم صبيحة_ مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في اللاذقية أنه بدأ بتاريخ اليوم ٦ أيلول بيع البذار للمزارعين بالأسعار المحددة من قبل الإدارة العامة في حلب، (بذار قمح معقم ومغربل)، التسليم بأرض المستودعات في المؤسسة بسعر /٤٥٠/ ل.س للكغ، بذار (فول قبرصي /١٧٠٥/ ل.س للكغ)، بذار حمص /٧٠٠/ ل.س للكغ، بذار عدس /١١٠٥/ ل.س للكغ) ، مبيناً ان هذه البذار متوفرة للتوزيع في مستودع المؤسسة ومستودعات المصارف الزراعية في المحافظة وفقاُ لطلب كل مصرف، ويستمر البيع حتى انتهاء الموسم الزراعي لهذه الأصناف.

واشار صبيحة إلى أنه تم الانتهاء من الاكتتاب على بذار البطاطا المستوردة للعروة الربيعية (٢٠٢٠ – ٢٠٢١)، وقد بلغت الكمية المكتتب عليها لدى فرع المؤسسة في اللاذقية /٢٨٥/ طناً.

ونوه بأنه تم حتى تاريخ (٦ / ٩ ) بيع كمية /٢٥٠/ ليتراً من بذار فطر محاري من إنتاج المؤسسة بسعر التكلفة/٣/ آلاف ل. س.

وبيّن ابراهيم أن المؤسسة تقوم حالياً بإعداد الدراسات اللازمة للاستفادة وتفعيل مركز الشهيد لاختبارات صحة البذور التابع لفرع إكثار البذار في اللاذقية، من حيث الإكثار وإنتاج وإجراء الاختبارات للبذار المستورد من قبل القطاعين العام والخاص.

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