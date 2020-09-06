نقص التوريدات وراء الازدحام الكبير على محطات الوقود في طرطوس

طرطوس _ رفاه نيوف

تشهد محطات الوقود التي يتم تزويدها بالبنزين في محافظة طرطوس ازدحاماً كبيراً وطوابير من السيارات التي قد تمتد كيلو متراً و أكثر، إضافة إلى طوابير الدراجات النارية، وقد يضطر المواطن للانتظار ساعات طويلة ليستطيع تعبئة مخصصاته من البنزين.

وأكد بيان عثمان – عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة طرطوس أن الحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا والمستمر حتى اليوم كانت له تأثيراته الكبيرة على القطاع النفطي والذي أدى إلى انخفاض التوريدات وبالتالي انخفاض مخصصات المحافظة من الطلبات. فحاجة المحافظة صيفاً تصل بين ٢٥ إلى ٢٦ طلباً بسبب السياحة الداخلية خلال الموسم السياحي، إضافة إلى أن المحافظة هي همزة وصل مابين اللاذقية وحمص وغيرها من المحافظات. وكل هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على المادة صيفاً، بينما خلال فصل الشتاء لا يتجاوز عدد الطلبات ما بين ١٨ _ ٢٠ طلباً.

مؤكداً عدم ضبط أي حالة لتهريب المادة عبر الكالونات ضمن الحدود الإدارية لمحافظة طرطوس.

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