سعر النفط يدفع أسواق الخليج للهبوط
هبطت مؤشرات الأسهم في البورصات الخليجية، اليوم/ بفعل تراجع حاد لأسعار النفط يوم الجمعة من جراء المخاوف من بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.
ووفقاً لرويترز فقد هبطت مؤشرات البورصات الرئيسة في السعودية 0.30 بالمئة إلى 8025 نقطة وأبو ظبي 0.6 بالمئة إلى 4523 نقطة ودبي 1.1 بالمئة ليسجل 2259 نقطة وقطر 1.2 بالمئة إلى 9723 نقطة وفي البحرين 0.5 بالمئة إلى 1403 نقاط وسلطنة عمان 1.1 بالمئة مسجلاً 3707 نقاط والكويت 0.8 بالمئة إلى 5816 نقطة.
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