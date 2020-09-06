إجلاء عشرات المحاصرين بسبب حريق في غابات كاليفورنيا

أجلت السلطات الأمريكية عشرات المحاصرين بسبب حريق غابات في شمال ولاية كاليفورنيا.

ونقلت “ا ف ب” عن رجال الإطفاء بمدينة فريسنو قولهم في تغريدة على تويتر اليوم: إن المروحيات العسكرية أجلت حتى الآن 63 شخصاً من خزان ماموث بول في غابة سييرا الوطنية التي تبعد نحو 70 كيلومتراً شمال شرق المدينة، مشيرة إلى أنه بين هؤلاء شخصان يعانيان إصابات خطيرة وعشرة أصيبوا بجروح متوسطة، بينما عمليات الإنقاذ متواصلة.

بدوره، قال مكتب رئيس مقاطعة ماديرا على فيسبوك إن نحو 150 شخصا محاصرون في هذا الموقع الشهير، داعياً إلى تجنب الذهاب إلى المنطقة.

واندلع الحريق يوم الجمعة الماضي في أرض خلاء شديدة الانحدار مع ارتفاع درجات الحرارة مجدداً في كاليفورنيا ويأتي ذلك بعد احتراق أكثر من 600 ألف هكتار من الغابات في حرائق متعددة أدت إلى إجلاء عشرات الآلاف منتصف آب الماضي.

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