نبتة نادرة تباع بمزاد علني مقابل 8 آلاف دولار
انطلق مزاد علني عبر موقع إلكتروني في نيوزيلندا على نبتة وصفت “بغاية الندرة” من فصيلة الشمرس رباعية الأوراق مبرقشة تتوزع ألوانها بين الأخضر والأصفر، وبيعت مقابل مبلغ خيالي يقدر بـ 6 أرقام، نحو 8 آلاف دولار نيوزلندي.
وذكرت صحيفة “تايمز ناو” الهندية أن البرقشة الموجودة عبر التلوينات المختلفة للنبتة التي بيعت عبر موقع “ترايد مي” ليس أمراً نادراً جداً وحسب بل إن النبتة بذاتها تنمو بوتيرة أكثر بطئاً من البقية.
وعلى الرغم من أن الاصفرار ليس علامة جيدة للنباتات فقد بيعت تلك بسبب ندرتها.
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