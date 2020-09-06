طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء اللبنانية

نشر قبل 4 يوم

الرئيس الأسد: مكافحة الفساد لا تعني أن يكون المسؤول شريفاً فقط، بل يعني أن يكون شريفاً وأن يلاحق الفساد. هذا الشيء لا يحصل بشكل عام، أتمنى منكم أن تكونوا فاعلين في ملاحقة الفساد وليس منفعلين، إيجابيين وليس سلبيين