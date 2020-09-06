طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء اللبنانية
جدد طيران العدو الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، خرقه الأجواء اللبنانية منفذاً غارات وهمية فوق مناطق الجنوب.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي حلق بشكل كثيف وعلى علو متوسط فوق مناطق النبطية وإقليم التفاح مرجعيون وبنت جبيل منفذاً غارات وهمية، كما حلق في طلعات مكثفة فوق صيدا وشرقها وحاصبيا والعرقوب وراشيا الوادي والبقاع الغربي.
وخرق طيران العدو الأجواء اللبنانية ليلاً حيث سجلت قيادة الجيش اللبناني ثمانية خروقات تجري متابعتها مع قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان “اليونيفيل”.
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