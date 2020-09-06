إصلاح 107 مراكز تحويل كهرباء متضررة من جراء الإرهاب في حلب

أعادت الشركة العامة للكهرباء في حلب تأهيل وإصلاح 107 مراكز تحويل ووضعتها بالخدمة هذا العام ضمن خطتها لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية التي تضررت من جراء الإرهاب لتضاف إلى 1250 مركزاً تمت إعادة تأهيلها منذ تحرير حلب من الإرهاب وحتى العام 2019.

وأوضح المهندس محمد الصالح مدير شركة كهرباء حلب في تصريح لمراسل سانا أن كوادر الشركة استمرت بالعمل رغم الصعوبات التي تواجهها من حيث تأمين المواد اللازمة، إضافة لفيروس كورونا بهدف مضاعفة عدد المراكز المؤهلة وتغذية الأحياء والبلدات التي تحررت من الإرهاب بالكهرباء، لافتاً إلى أن التغذية الكهربائية شملت أحياء حلب المحررة بدءاً من صلاح الدين وسيف الدولة والزبدية وبستان القصر وتغذية قسم من حي الكلاسة ومدينة حلب القديمة مروراً بالشيخ فارس والشيخ خضر والهلك وسيتم إيصال التيار الكهربائي لحي الفردوس والأنصاري.

وبين الصالح أن الورشات تعمل حالياً في محيط مدينة حلب وفي الريف لإيصال التيار الكهربائي للأهالي العائدين إلى منازلهم وقراهم والوصول لتطبيق الخطة نهاية هذا العام بوضع 300 مركز تحويل بالخدمة، حيث يتم العمل في منطقة الخفسة بريف المحافظة شرق حلب والبلدات التابعة لدير حافر والسفيرة ومنطقة سمعان غرب حلب ما ينعكس إيجاباً على المواطن وتحسين الواقع الكهربائي في المحافظة والتخلص من استغلال أصحاب المولدات الكهربائية والأمبيرات.

وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية أوضح أنه تم إيصال التيار الكهربائي لمعظمها وآخرها كانت المنطقة الصناعية بكرم القاطرجي، ويتم تكثيف العمل لوضع ستة مراكز تحويل بالخدمة في منطقة الراموسة غرب حلب وكذلك منطقة جبرين الحرفية.

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