«صيادلة درعا» تطلق مبادرة لتوزيع الكمامات مجاناً

درعا - عمار الصبح

أطلقت نقابة الصيادلة في درعا مبادرة لتوزيع الكمامات على العاملين في عدد من الجهات الخدمية في المحافظة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يجري اتخاذها للتصدي لجائحة كورونا.

وبيّن رئيس فرع النقابة بدرعا الدكتور وليد الداخول أن المبادرة شملت توزيع كمية من الكمامات تقدر بـ٣٠٠٠ كمامة على عدد العاملين في القطاعات الخدمية وخصوصاً تلك التي على تماس مباشر مع المواطن، لافتاً إلى أن الأولوية في التوزيع حسب توجيهات محافظ درعا اللواء مروان شربك كانت لعمال النظافة ودوائر الأحوال المدنية والنافذة الواحدة وعمال الفرن الآلي إضافة إلى قوى الأمن الداخلي.

ولفت الداخول إلى التوجه نحو التوسع في هذه المبادرات لتشمل قطاعات خدمية أخرى في المدن والأرياف لتغطية أكبر عدد ممكن من عمال القطاعات الخدمية، كاشفاً عن نية النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية في المحافظة وبمؤازرة المجتمع الأهلي لإطلاق مبادرات قريبة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي تتضمن أيضاً توزيع كمامات على الكوادر الإدارية والتدريسية والطلاب في المدارس.

وبيّن رئيس فرع النقابة أهمية تضافر الجهود من الجميع سواء الجهات الرسمية أو النقابية أو الأهلية والعمل التشاركي فيما بينها للحد من انتشار الجائحة والتصدي لها، داعياً المواطنين إلى مواصلة الالتزام بارتداء الكمامة وخصوصاً في الأماكن المزدحمة ووسائط النقل والتباعد المكاني قدر المستطاع وغيرها من إجراءات النظافة والتعقيم التي كان لها كبير الأثر في الحد من تزايد عدد الإصابات المسجلة في المحافظة حتى الآن.

ولجهة توافر وسائل الحماية من معقمات وكمامات أكد وجود كميات كبيرة منها في الصيدليات وحتى في المراكز المتخصصة وهناك -حسب قوله- تنافس في الأسعار، إذ انخفضت أسعار الكمامات كثيراً خلال الفترة الماضية نتيجة كثرة المعروض منها ودخول الكمامات القماشية ذات الاستخدام المتكرر بعد تعقيمها وغسلها.

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