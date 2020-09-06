قوات الاحتلال الأمريكي والتركي تدخل تعزيزات إلى قواعدها غير الشرعية في الحسكة
في إطار انتهاكها المستمر للقوانين والشرائع الدولية والأممية أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي والتركي تعزيزات عسكرية إلى قواعدها غير الشرعية ونقاط احتلالها في ريف الحسكة.
وأفادت مصادر أهلية لمراسل سانا بالحسكة بأن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت تعزيزات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي قرب بلدة اليعربية أقصى شرق الحسكة إلى قاعدتها غير الشرعية في تل بيدر على طريق عام الحسكة الدرباسية بريف الحسكة الشمالي.
وأدخل الاحتلال الأمريكي منذ يومين 50 آلية من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي.
وبينت المصادر أن قوات الاحتلال التركي أدخلت خلال الساعات القليلة الماضية كميات كبيرة من العتاد عبر معبري رأس العين والسكرية غير الشرعيين واتجهت نحو نقاط احتلالها في قرى باب الخير والداوودية وعنيق الهوى التابعة لناحية أبوراسين.
وأدخلت قوات الاحتلال التركي والأمريكي خلال الأشهر الماضية آلاف الاليات المحملة بالأسلحة والمعدات اللوجستية لتعزيز قواعدها اللاشرعية ودعم مرتزقتها من التنظيمات الارهابية والميليشيا المسلحة التي تقوم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية ما تسبب بنزوح كبير للمدنيين من قراهم وبلداتهم.
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