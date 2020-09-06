هايشن يتسبب بانقطاع الكهرباء في اليابان

اقترب الإعصار هايشن من جنوب اليابان، اليوم، وتسبب في انقطاعات بالكهرباء ما دفع السلطات للتوصية بإخلاء المناطق التي يقترب منها والتحذير من احتمال هطول غير مسبوق للأمطار وهبوب رياح عاتية وحدوث موجات مد وجزر قوية.

ونقلت “رويترز” عن وكالة مكافحة الحرائق والكوارث اليابانية قولها في بيان: حثت السلطات على إخلاء أكثر من 100 ألف منزل في مقاطعة أوكيناوا الجنوبية وكاجوشيما وكوماموتو وناغازاكي في جزيرة كيوشو الجنوبية الرئيسة… ووردت أنباء عن إصابتين لكن السلطات تنصح بتوخي أعلى درجات الحذر بسبب الرياح العاتية والسيول والانهيارات الأرضية.

بدوره، قال رئيس الوزراء شينزو آبي في اجتماع للحكومة: هذا الإعصار يتجه صوب كيوشو وقد يجتاح اليابسة محملاً بأمطار غير مسبوقة ورياح وموجات مد… أطلب من الناس توخي أقصى درجات الحذر.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن سرعة الرياح التي يحملها الإعصار قد تصل إلى 216 كيلومتراً في الساعة بحلول غد وأن مركز الإعصار كان قرب يوكوشيما متجهاً شمالاً بسرعة 35 كيلومتراً في الساعة.

ويأتي الإعصار هايشن في أعقاب الإعصار مايساك الذي اجتاح شبه الجزيرة الكورية الخميس الماضي مخلفاً قتيلين على الأقل، كما تسبب في انقطاع الكهرباء مؤقتاً عن آلاف السكان.

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