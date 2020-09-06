رئة اللاذقية تحترق.. النيران تأكل محمية الأرز والشوح في صلنفة

اللاذقية- صفاء إسماعيل

في سلسلة حرائق خطرة متتالية شهدتها محافظة اللاذقية خلال الـ٧٢ الماضية، اندلع حريق ظهر الجمعة في محمية الشوح والأرز في صلنفة، حيث سارع عمال إطفاء الحراج مدعومين بآلياتهم ومؤازرة عناصر فوج الإطفاء، إلى إخماده قبل أن تتجدد النيران ليل الجمعة ولا تزال تنتشر وتتمدد حتى ساعة إعداد التقرير.

مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خير بك أكد في تصريح لـ(تشرين) أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل داخل المحمية من جهة اللاذقية، فيما النيران لا تزال مشتعلة باتجاه حماة.

وعزا خير بك صعوبة السيطرة على الحريق من جهة حماة إلى الرياح الغربية ووعورة الأرض وانحدارها بشكل تجاوز ٩٠% في بعض المناطق وعدم إمكانية التعامل معه إلا من خلال القوى البشرية فقط.

وأوضح خيربك أن الأضرار بسيطة لا تتجاوز ١ هكتار من المساحة الكلية للمحمية التي تبلغ ١٣٥٠ هكتاراً، حيث يقع ٨٠% من المحمية في اللاذقية بمساحة تقدر بحوالي ١١٠٠ هكتار، فيما تبلغ مساحة المحمية من جهة حماة نحو ٢٠٠ هكتار.

وأشار خير بك إلى أن إطفائيات اللاذقية والقوى البشرية تساعد إطفائيات حماة في إخماد حريق المحمية.

بدورها قالت مصادر محلية من بلدة صلنفة لـ(تشرين) إن سحب الدخان الأحمر تعلو سماء البلدة وتشي بأن النيران لا تزال تأكل المحمية، مبينة أن المحمية تمتد على سفح شرقي وغربي، الغربي يقع من جهة اللاذقية فيما يقع السفح الشرقي من جهة حماة حيث توجد فيه أشجار الأرز.

وتعد محمية صلنفة آخر المواطن الأصلية لأشجار الشوح والأرز في منطقة حوض البحر المتوسط الوطن العربي، وهي نادرة الوجود وإن وجدت فهي لا تتمتع بالخواص التي تتميز بها تلك التي تنمو في هذه المحمية. ناهيك أنها تعد كنزاً طبيعياً ومعبراً بيئياً مهماً لأهم الطيور المهاجرة، وتحتوي على أنواع وسلالات مهمة من النباتات الحية التي تعد موطناً أساسياً لها على مستوى العالم.

وتتمتع محمية الشوح والأرز بتنوع بيولوجي، إذ يقدر عدد الأنواع النباتية المهمة والفريدة فيها بنحو 142 نوعاً، كما يعيش فيها 65 نوعاً حيوانياً بالإضافة إلى وجود أنواع من الطيور النادرة، وتتركز أشجارها على ارتفاع يتراوح ما بين 1250 إلى 1400 متر فوق سطح البحر، وتصل نسبة تغطية الشوح فيها إلى 53 % والعذر إلى 82 % في حين تنتشر أشجار السنديان والأنواع الأخرى على المساحات الباقية.

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