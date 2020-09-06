انطلاق عمليات تسويق التبغ في مركز«سريدين»

طرطوس - أيهم إبراهيم

بدأت اللجان الفنية التابعة للمؤسسة العامة للتبغ عمليات تسويق واستلام محصول التبغ من المزارعين في محافظة طرطوس والبداية من مركز سريدين في منطقة بانياس حيث أكد المهندس أيمن قره فلاح رئيس دائرة زراعة التبغ في المؤسسة أن اللجان بدأت بعمليات تسويق 4500 طرد في مركز سريدين متوقعاً وجود حالة من الرضا لدى المزارعين بعد رفع المؤسسة للأسعار والتي وصلت لنسبة 66%.

و أضاف قرة فلاح : تقوم المؤسسة بتقديم كل مستلزمات الخطة الانتاجية من بذار و أسمدة و بلاستيك بشكل شبه مجاني و المؤسسة حريصة على دراسة الأسعار في كل عام لما فيه مصلحة المزارع حيث تمت مراعاة الفارق بين أصناف التبغ لهذا الموسم وبما يرضي المزارعين .

من جانب آخر أوضح مضر أسعد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس أن دور الاتحاد يتمثل بالإشراف على عمليات التسويق و استلام الاعتراضات في حال وجودها و متابعتها مع مؤسسة التبغ واصفاً العلاقة مع المؤسسة بالإيجابية ، و عن الأسعار لفت أسعد إلى أنها ممتازة فيما لو قارناها مع الأسعار السابقة كاشفاً عن وجود إجراءات لدعم مزارعي التبغ مستقبلاً من خلال دعم الأسعار والسماح للمزارعين بالزراعة بمساحة 2 دونم و تقديم دعم أكبر لمستلزمات الخطة الإنتاجية ,وبين أن مؤسسة التبغ هي الضمان للمزارعين رغم شراء القطاع الخاص للتبغ بأسعار أعلى .

وتجدر الإشارة إلى انزعاج عدد كبير من المزارعين الموجودين في المركز من تدني الأسعار المقدمة من جانب المؤسسة قياساً بالارتفاع الكبير بأسعار مستلزمات الخطة الإنتاجية و شراء معظمهم – كما قالوا لـ«تشرين »- للأسمدة من الأسواق بأسعار باهظة و قيام قسم كبير منهم ببيع غالبية إنتاجهم للقطاع الخاص نظراً لوجود فارق كبير بالأسعار مع المؤسسة .

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