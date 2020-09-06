شويغو يحذّر من مساعي “ناتو” للعودة إلى مواجهة الحرب الباردة

حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من مساعي حلف شمال الأطلسي الناتو للعودة إلى مواجهة الحرب الباردة من خلال مواصلة تعزيز البنية التحتية العسكرية ونشر نظام دفاع صاروخي في أوروبا الشرقية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن شويغو قوله للصحفيين في ختام دورة الألعاب العسكرية 2020 “في الأساس يسعى الحلف للعودة إلى المواجهة التي كانت سائدة في حقبة الحرب الباردة.. وسبب ذلك واضح وهو أن روسيا تنتهج سياسة مستقلة وتشارك بنشاط وفاعلية في حل المشاكل العالمية وتعمل كوسيط في تسوية النزاعات”.

وأوضح شويغو أن الدور المتنامي لروسيا حفز ليس فقط تطوير الاتحادات الأوروبية الآسيوية ولكن أيضاً جمعيات التكامل العالمية مثل بريكس.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الغرب يعتبر كل هذه المعطيات تحدياً لقيادته ومحاولة لتدمير النظام العالمي أحادي القطب الذي تشكل بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

وكان شويغو أكد أمس في حديث لقناة “روسيا 1” إقدام دول أجنبية من خارج المنطقة ومنضوية تحت حلف الناتو على تكثيف وجودها العسكري في الآونة الأخيرة في مياه البحر الأسود معلناً عزم موسكو اتخاذ كل ما يلزم لمنع أي تهديد لها.

طباعة