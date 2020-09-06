الصحة ترسل دعماً للنقطة الإسعافية في الفريكة بريف حماة لتعزيز استجابتها للحرائق المندلعة

أرسلت وزارة الصحة دعماً للنقطة الإسعافية في الفريكة بريف حماة لتعزيز استجابتها للحرائق المندلعة في المنطقة والتي وصلت إلى منازل الأهالي.

وذكرت الوزارة في بيان لها صباح اليوم تلقت سانا نسخة منه أنها رفدت النقطة بثلاث سيارات إسعاف مع كادر تمريضي ليصبح العدد الإجمالي أربع سيارات مع 15 أسطوانة اوكسيجن وفريق يضم طبيباً و3 ممرضين سيوجدون على مدار الساعة.

وبينت الوزارة أن النقطة تبعد 40 كم عن مشفى السقيلبية الذي أرسل أيضاً سيارتي مؤازرة مشيرة إلى أن النقطة تقدم حالياً خدمات الاوكسجين في المكان لحالات استنشاق أبخرة ودخان فيما لم تحتاج أي حالة الى نقل للمشفى حتى الآن.

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