إخماد الحريق الضخم في حراج منطقة بيرة الجرد بريف مصياف
تمكنت فرق الإطفاء والدفاع المدني من إخماد الحريق الضخم الذي نشب قبل أربعة أيام في حراج منطقة بيرة الجرد بريف مصياف بمحافظة حماة.
وقال مدير مركز حماية الغابات في حماة لمراسل سانا إن فرق الإطفاء والدفاع المدني أخمدت الحريق الضخم الذي نشب قبل أربعة أيام في حراج بيرة الجرد وامتد إلى أحراج النهضة والمجوي المشرفة وعين البيضة والفندارة بريف مصياف.
وأضاف مدير المركز إن الحريق أتى على مساحات واسعة من الحراج وماتزال بؤرة حريق في محور بلدة قصية تعمل فرق الإطفاء والدفاع المدني على إخمادها.
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