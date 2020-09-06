كيز تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
انسحبت ماديسون كيز المصنفة السابعة من مباراتها في الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمس أمام أليز كورنيه في وقت مبكر من المجموعة الثانية بسبب إصابة في العنق.
وكانت كيز متأخرة 7-6 و3-2 عندما أمسكت برأسها وأبلغت منافستها الفرنسية والحكم أنها لن تستطيع استكمال المباراة.
وحصلت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 25 عاماً التي بلغت نهائي المسابقة في 2017 على وقت للعلاج بين المجموعتين وطلبت المساعدة الطبية خلال المجموعة الثانية وتعرضت لتدليك في عنقها وكتفها.
وعانت كيز لرفع ذراعيها أعلى من كتفيها خلال المجموعة الثانية قبل أن تقرر الانسحاب أثناء تقدم كورنيه 3-2.
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