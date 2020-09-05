إخماد حريق في أحراج صلنفة ومواصلة عمليات إخماد حريق آخر في جبل الشعرة بريف اللاذقية

تمكن عناصر الإطفاء وآليات مديرية الزراعة باللاذقية من إخماد الحريق الذى اندلع اليوم في الأحراج الشرقية لمنطقة صلنفة وتجرى عمليات تبريد للموقع منعاً لتجدد الحريق.

وذكر مهند جعفر قائد فوج إطفاء اللاذقية في تصريح لمراسل سانا أن الحريق الذى لم تعرف أسبابه حتى الآن اندلع في الأحراج الشرقية لمنطقة صلنفة حيث بذل عناصر الإطفاء جهودا كبيرة للسيطرة عليه والحيلولة دون اتساعه وتم إخماده.

ولفت جعفر إلى أن فرق الإطفاء وآليات مديرية الزراعة تعمل على إخماد حريق آخر اندلع اليوم في أحراج موقع جبل الشعرة بريف اللاذقية حيث تعمل على السيطرة عليه للحيلولة دون انتشاره إلى مناطق أوسع.

وأوضح جعفر أن الحريق ينتشر فى موقع”قاموع الخيالة”على الحدود الفاصلة بين محافظتى اللاذقية وحماة من جهة منطقة صلنفة وهى منطقة حراجية طبيعية ذات تضاريس صعبة.

وأشار جعفر إلى أن عناصر الإطفاء بالتعاون مع عدة جهات بالمحافظة أخمدوا أمس 13 حريقا في أنحاء متفرقة بينما تتواصل عمليات إخماد الحريق في الأحراج القريبة من قرية الغنيمية بريف اللاذقية الشمالي.

وفي وقت لاحق أفاد مراسل سانا بأن النيران ما زالت تلتهم غابة محمية الشوح بمنطقة صلنفة بسبب تقلب اتجاه الرياح بالرغم من الجهود الكبيرة لفرق الإطفاء .

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