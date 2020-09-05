الصحة اليمنية تحذر من توقف كلي للقطاع الصحي

حذرت وزارة الصحة اليمنية من التوقف الكلي لكل المنشآت الصحية في البلاد بسبب نفاذ الوقود جراء احتجاز قوى العدوان السعودي لسفن المشتقات النفطية.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور يوسف الحاضري في تصريح نقله موقع المسيرة نت :”من المتوقع أن يتم إغلاق عدد من المستشفيات خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة المشتقات النفطية”منتقدا صمت المنظمات الدولية على الأزمة الإنسانية في اليمن وعدم اكتراثها بها .

ولفت إلى أن أكثر من 400 مستشفى حكومي وخاص في اليمن تعاني من أزمة المشتقات النفطية.

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