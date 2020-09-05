آخر تحديث: 2020-09-06 00:41:34
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مراسل سانا: ما زالت النيران تلتهم غابة محمية الشوح بمنطقة صلنفة في ريف اللاذقية الشمالي بسبب تقلب اتجاه الرياح بالرغم من الجهود الكبيرة لفرق الإطفاء

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