مراسل سانا: ما زالت النيران تلتهم غابة محمية الشوح بمنطقة صلنفة في ريف اللاذقية الشمالي بسبب تقلب اتجاه الرياح بالرغم من الجهود الكبيرة لفرق الإطفاء

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 18 محرم 1442 الموافق لـ 05 أيلول 2020
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الصين والهند بين الفتنة الأمريكية والعقلانية الروسية ؟!.
تفجير يستهدف رتلاً عسكرياً لـ"التحالف الأمريكي" في بغداد
أردوغان يتوعد اليونانيين بتجارب ميدانية مريرة
البرازي من اللاذقية: تأمين الدقيق للمخابز وقمع المخالفات
إصابة عشرات الأسرى بقنابل الاحتلال السامة في معتقل عوفر
الجيش اللبناني يفجر كمية من نترات الأمونيوم عثر عليها بمرفأ بيروت
إصابة مواطن يمني بقصف للعدوان السعودي على صعدة
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى في تل أبيض ويختطفون 6 مدنيين في ريف رأس العين
مقتل وإصابة مسلحين من ميليشيا “قسد” باستهداف مقراتهم وآلياتهم بريف دير الزور
روحاني: سلوك أميركا تجاه إيران غير إنساني