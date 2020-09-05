تفجير يستهدف رتلاً عسكرياً لـ”التحالف الأمريكي” في بغداد

استهدف تفجير عبوة ناسفة اليوم رتلاً عسكرياً تابعاً لما يسمى “بالدعم اللوجستي للتحالف الأمريكي” في العاصمة العراقية بغداد أدى إلى إصابة أحد منتسبي الشرطة الاتحادية.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق الشعلة السريع في بغداد انفجرت اليوم بسيارة الدعم اللوجستي للتحالف الدولي ما أدى إلى إصابة منتسب بالشرطة الاتحادية والحاق أضرار مادية بالآلية.

وكان جندي أمريكي قتل في مدينة أربيل العراقية في أيار الماضي وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في حينه أن مقتله جاء بحادث “غير قتالي”.

وتقود الولايات المتحدة منذ آب عام 2014 تحالفاً دولياً يزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق لم يحقق أي نتائج تذكر على الأرض بل أسهم في تمدد التنظيم المذكور.

طباعة