شويغو يشجع الروس على تلقي اللقاح ضد كورونا

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن حالته الصحية جيدة بعد تطعيمه باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد وحث المواطنين الروس على تلقيه أيضا.

وقال شويغو في حديث لقناة ” روسيا 1″ اليوم:” من أجل تبديد الشكوك الأخيرة بدأنا استخدام اللقاح من أنفسنا لنعرض عبر أمثلتنا الشخصية أن هذا الأمر آمن وفعال ويجعل الحياة أبسط بكثير” موضحا أن حالته الصحية طبيعية ولم يتعرض لأي ارتفاع لدرجة الحرارة أو أي آثار جانبية ناصحا الجميع بتطعيم أنفسهم بهذا اللقاح.

من جانبه أكد رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي أنه في “حالة ممتازة” بعد تلقيه أيضا اللقاح المضاد لفيروس كورونا مشددا على أنه لا يعاني من أي آثار جانبية إن كانت الصداع أو درجة حرارة الجسم المرتفعة.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم “سبوتنيك في ” تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957 .

وصمم اللقاح الذي يعطى على جرعتين من قبل مركز غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إطلاق إنتاجه التسلسلي في 15 آب ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الجماعي للمواطنين الروس به في أواسط أيلول الجاري.

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