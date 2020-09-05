أردوغان يتوعد اليونانيين بتجارب ميدانية مريرة

واصل رئيس النظام التركي رجب أردوغان اليوم تهديداته وممارساته الاستفزازية ضد اليونان تلبية لأطماعه التوسعية مسجلاً صفحة جديدة في سجله العدواني المزعزع لأمن واستقرار المنطقة .

وقال أردوغان صراحة في كلمة نقلتها وكالة فرانس برس:”سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المفروضة عليها” متوعداً اليونانيين بالمعاناة مما سماها ” بالتجارب المريرة “في الميدان إذا لم يستجيبوا للسياسة .

وكان الرئيس اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس أكد أمس أن النظام التركي يعرض الأمن الإقليمي للخطر من خلال أعماله الخارجة عن القانون وممارساته في شرق المتوسط .

ويواصل النظام التركي خطواته الاستفزازية شرق البحر المتوسط حيث كشف عبر خريطة نشرها عن مطامعه بالتنقيب عن الغاز فى مناطق تقع قبالة سواحل جزر يونانية وأرسل مؤخراً سفينة للمسح الزلزالى ترافقها سفينتان عسكريتان قبالة شواطىء جزيرة كاستيلوريزو اليونانية جنوب شرق بحر إيجه ما أثار غضب اليونان التى حذرت من أنها سترد بقوة على أي تحركات تركية معادية.

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