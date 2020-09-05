هاريس: لا أثق بحديث ترامب عن لقاح محتمل لكورونا

قللت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس لانتخابات الرئاسة الأمريكية من مصداقية كلام الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد معلنة أنها لن تقتنع بكفاءة أي لقاح إلا إذا شهد له شخص آخر موثوق به.

وقالت هاريس في مقابلة مع قناة سي.إن.إن اليوم: إن ترامب دأب على قمع آراء الخبراء فيما يتعلق بجائحة كورونا وإنها قلقة من أن هذا قد يحدث مجددا في حالة وجود لقاح محتمل.

وأضافت هاريس : لن أثق في دونالد ترامب لانه قد يغتنم أي لقاح لتحسين صورته بغض النظر عما خضع له هذا اللقاح من تجارب.

وأوضحت أن ترامب يتطلع للانتخابات الرئاسية التي ستجرى خلال أقل من 60 يوما ويغتنم ما يقدر عليه للظهور في صورة الزعيم في هذا الصدد وهو ما يخالف الحقيقة.

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