حماة - علي شاهر أحمد:

امتدت نيران حريق الصلنفة ( باب جنة) شرقاً في السفوح المطلة على الغاب و وصلت نيرانه إلى المنازل في قرى الفريكة و عين بدرية بالطرف الشمالي الغربي من سهل الغاب.

و أكد المهندس فايز محمد مدير الموارد الطبيعية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أن عرض جبهة الحريق كبيرة و لا يمكن تقديرها و النيران طالت منازل الأهالي في قرى الفريكة و عين بدرية، حيث نزح السكان من منازلهم في هذه القرى و بمؤازرة من فرق الإسعاف المتواجدة في موقع الحريق، مشيراً إلى أنه عدم وجود إصابات بشرية حتى الآن، حيث تشارك بإخماد الحريق فرق إطفاء هيئة تطوير الغاب و الدفاع المدني في حماة.

هذا و كانت نيران الحريق اتجهت من باب جنة شرقاً و اجتازت جبال “الشعرة” حتى وصلت إلى قرى الفريكة و عين بدرية بالغاب و كان من الصعب الاقتراب من النيران مسافة ١٠٠ متر و كانت النيران ممتدة من جبال “الشعرة” حتى هذه القرى .

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