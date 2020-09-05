إعصار هايشن يهدد آلاف اليابانيين

أمرت السلطات اليابانية بإجلاء آلاف السكان في جنوب غرب البلاد، محذرة من رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة وأمواج عالية مع وصول إعصار “هايشن” شديد القوة إلى مناطقهم.

ونقلت فرانس برس عن يوشيهيسا نكاموتو المسؤول في مصلحة الأرصاد الجوية قوله خلال مؤتمر صحفي:”هناك خطر هبوب رياح عنيفة وأمطار غزيرة وأمواج عالية وعواصف عنيفة” داعياً إلى القيام بعمليات إجلاء وتوخي أقصى درجات الحذر.

من جهتها توقعت ساتوشي سوغيموتو وهي مسؤولة أخرى في الأرصاد الجوية أمواجا عملاقة تحاكي التسونامي وقالت للصحفيين:”عندما ستعلن الأرصاد الجوية حالة الانذار القصوى ستكون الفرصة الأخيرة للهرب”.

بدوره توقع المسؤول الحكومي يوهاي تاكامورا أن تقع كارثة في البلاد جراء الإعصار.

وأرغم الإعصار هايشن السلطات اليابانية على تعليق عمليات البحث عن عشرات البحارة المفقودين إثر غرق سفينة تنقل مواشي في عاصفة أخرى بعد انتشال اثنين من أفراد الطاقم.

ومن المقرر أن يصل هايشن مساء اليوم مع رياح سرعتها 290 كيلومترا في الساعة ما يجعل منه عاصفة “عنيفة”.

ودعي 4600 شخص في تاروميزو في جزيرة كيوشو إلى مغادرة منازلهم بسرعة فيما طلبت السلطات من السكان في مناطق أخرى من الجزيرة الاستعداد للمغادرة وفي جزيرة ميناميدايتوجيما شرق اوكيناوا دعي 1300 شخص إلى إخلاء منازلهم.

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