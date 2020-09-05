البرازي من اللاذقية: تأمين الدقيق للمخابز وقمع المخالفات

اللاذقية - لوريس عمران

استكمل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك – طلال البرازي جولته في محافظة اللاذقية، حيث اطلع على واقع العمل في سوق الهال وآلية توفير المواد وأسعارها بالإضافة إلى الفارق بين سعر سوق الجملة وأسواق المفرق، حيث أشار رئيس لجنة سوق الهال غسان خير إلى أن ارتفاع أجور النقل بين المحافظات يمثل أحد أسباب ارتفاع أسعار المواد فمعظم أصناف الفواكه والخضار تصلهم من المحافظات السورية الأخرى( دمشق- حمص- درعا- ريف دمشق) لافتاً إلى أهمية تحديد أجور النقل بالنسبة للمزارع والمواطن.

وفي سياق آخر زار البرازي مطحنة الشهيد أيمن بنيات في مدينة جبلة للوقوف أمام واقع العمل ومتطلباته من مستلزمات الإنتاج واحتياجات العمال لتأمين الطاقة الإنتاجية، حيث نوّه بضرورة استثمار خطوط التشغيل والإنتاج بالشكل الأمثل بالإضافة إلى رفع الطاقة الطحينية وتوفير مستلزمات المخابز من مادة الطحين بالإضافة إلى إجراءات الصيانة الدورية للآلات.

كما افتتح البرازي مخبز بلدة عين الشرقية في ريف جبلة بطاقة إنتاجية تصل إلى ٦ أطنان من مادة الخبز يومياً، حيث أكد البرازي في تصريحات نقلتها (تشرين) ضرورة المتابعة اليومية لعمل المخابز للحفاظ على الجودة والنوعية مبيناً أن افتتاح أي مخبز يسهم في تخفيف الاختناقات والازدحام على منافذ البيع بالإضافة إلى إمكانية حصول المواطن على مادة الخبز بسهولة ويسر، موضحاً أنه في القريب العاجل سيتم افتتاح مخبز الغراف في اللاذقية لتخفيف الضغط عن مخابز المدينة.

وشملت الجولة زيارة صالة مؤسسة العمران والتي طالب من خلالها مؤسسة العمران بوضع كل إمكاناتها في إعادة الإعمار ، بالإضافة إلى توفير جميع السلع المتنوعة من الإسمنت والحديد ومواد البناء مشيراً إلى أهمية تعميم تجربة صالة العمران في اللاذقية على جميع الصالات السورية بالإضافة إلى افتتاح صالات أخرى.

بدوره، أوضح مدير فرع مؤسسة العمران في اللاذقية المهندس اياد جديد ل(تشرين) أن الصالة تحتوي على جميع مستلزمات الاكساء التي يحتاجها المواطن وبأسعار منافسة، مضيفاً: تقوم مؤسسة العمران بإبرام العقود مع الشركات لتكون ( وكلاء حصريين) منافسين للأسواق مبيناً أن الصالة هي بداية لصالات أخرى.

واختتم البرازي جولته باجتماع ضم الجهات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية ، حيث أكد أن واجب الوزارة تأمين الكمية الكافية من مادة الدقيق للمخابز بالإضافة إلى متابعة واقع المخالفات ورصدها ومعالجتها و ضرورة التشديد في معاقبة المخالفين الذين يقومون ببيع مادة الخبز عبر البطاقة الإلكترونية وتسجيلها عدد ربطات أكثر من المباعة، منوهاً بوجود دراسة لتخفيف الازدحام على المخابز.

وبيّن أن الدولة تدعم إنتاج رغيف الخبز و المطلوب من القائمين على العمل تحسين النوعية وإنتاج رغيف خبز بمواصفات جيدة معتبراً أن هناك تحسناً في نوعية الخبز بنسبة ٣٠% على مستوى القطر وشدد على ضرورة التركيز والاستمرار بقمع المخالفات الجسيمة والمواد مجهولة المصدر والمهربة التي تضر بصحة المواطن.

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