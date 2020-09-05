ابراهيم النمر

شهدت الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دوري كرة قدم الدرجة الأولى ولحساب المجموعة الجنوبية تعادل فريقي المجد والحرجلة بثلاثة أهداف لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ارض ملعب الجلاء بدمشق، المباراة كانت عالية المستوى من الطرفين وإن مالت في اغلب أوقاتها للحرجلة الذي أضاع فيها النقاط الثلاث مع العلم أنه كان البادئ بالتسجيل في كل مرة، والمجد بدوره كان يعود للمباراة بعد كل هدف وقد أنتظر حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليدرك التعادل الذي أبقاه متصدرا للمجموعة برصيد 11 نقطة والحرجلة بقي وصيفا برصيد9 نقاط .

أما فريق المحافظة فقد سجل أول فوز له على حساب اليقظة بخماسية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما على ارض ملعب المحافظة بعد مباراة سيطر فيها المحافظة على مجرياتها من الباب للمحراب، لكن هذا الفوز جاء متاخرا اذ إنه فقد الامل في التاهل الذي حسمه المجد والحرجلة.

وشهدت المجموعة الشمالية فوز الحرية على شركة حماة بسبعة أهداف مقابل هدف والتضامنوعلى عفرين بهدفين مقابل لا شيء.

وسيبدأ الستار عن المنافسات ويومي الأربعاء والخميس ف يلتقي الأربعاء التضامن مع الحرية وعفرين يواجه شرطة حماة.

أما في الجنوبية يوم الخميس المجد يلتقي مع اليقظة والحرجلة يواجه المحافظة وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.

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