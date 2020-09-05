فرنسا: ارتفاع حدة إصابات كورونا في الأسبوعين القادمين

أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم أن على فرنسا استمرار توخي الحذر تجاه دخول أعداد أكبر من المصابين بكوفيد19 إلى وحدات العناية المركزة في المستشفيات خلال الأسبوعين المقبلين.

وبحسب رويترز استبعد فيران أن تكون هناك حاجة لفرض إجراءات جديدة للعزل العام في أنحاء البلاد وقال إن “فرنسا لديها عدة طرق أخرى لمحاربة الفيروس بما في ذلك إجراء الفحوص”.

وأضاف فيران: “لا نواجه المستوى نفسه من موجة التفشي كما حدث في الربيع الماضي… نشهد الآن ارتفاعا في الإصابات بمعدلات أبطأ لكنه معدل يستوجب توخي اليقظة والحذر”.

وسجلت السلطات الصحية في فرنسا أمس 8975 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس أي ما يزيد بنحو 1500 حالة تقريباً مقارنة بذروة الإصابات اليومية التي سجلت سابقا عند 7578 إصابة في الـ31 من آذار الماضي حين كانت فرنسا تفرض آنذاك واحدة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا.

وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد حتى أمس 30 ألفاً و686 وفاة.

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