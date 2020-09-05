إصابة عشرات الأسرى بقنابل الاحتلال السامة في معتقل عوفر

أصيب عشرات الأسرى الفلسطينيين اليوم بحالات اختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي معتقل عوفر بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن نادي الاسير قوله خلال بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت المعتقل وأطلقت قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة 26 أسيراً فلسطينياً بحالات اختناق محذراً من خطورة انتهاكات وممارسات سلطات الاحتلال القمعية بحق الأسرى في انتهاك للمواثيق الدولية.

وطالب نادي الأسير المنظمات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف التصعيد والاعتداء الوحشي الذي يتعرض له الأسرى وإلزام سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.

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