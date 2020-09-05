النيران تتحرك بسرعة في حراج اللاذقية .. (المارونيات) لاتزال قيد الاشتعال ومحمية الأرز والشوح بوضع جيد

اللاذقية _ رشا عيسى

تتحرك النيران مسرعة في الجبال الحراجية لمحافظة اللاذقية لليوم الثالث على التوالي وبشكل متقطع في مناطق مختلفة بعضها تم إخماده والبعض الآخر قيد الإطفاء وسط استنفار كامل لطواقم الإطفاء كافة للتغلب على النيران ومنعها من الامتداد لرقعة جغرافية أوسع والحفاظ على الثروة الحراجية الساحلية ومنع الأضرار البشرية.

و بقيت النيران مشتعلة منذ أمس الجمعة في بعض المواقع وأبرزها المارونيات ذات الخصوصية العسكرية من جهة والجبلية الوعرة من جهة أخرى ، بالتزامن مع جهود مضنية لحماية محمية الأرز والشوح في صلنفة التي لايزال العمل مستمراً فيها و تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل من جهة السفح الغربي (الرواديف) لكنه لا يزال مستمراً على السفح الشرقي حتى الآن نتيجة التضاريس الوعرة جداً وسرعة الرياح، بينما تمكنت فرق إطفاء القرداحة وجبلة من وضع حد لامتداد النيران القادمة من منطقة الغاب المجاورة.

وقال المهندس باسم دوبا_ رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية لـ ( تشرين) : بجهود جبارة من فرق إطفاء حراج اللاذقية لايزال العمل جارياً لإخماد النيران المندلعة في محمية الشوح والأرز بصلنفة وتواصل الفرق الموجودة في الموقع عملها في تضاريس جغرافية صعبة جداً، حيث تتسم المنطقة بكونها ريفاً صخرياً شديد الانحدار والعمل مستمر لتطويق النار ومنعها من التوسع أكثر .

وتحدث دوبا أيضاً عن حريق آخر نشب في صلنفة القديمة صباح اليوم السبت وبدأت فرق الإطفاء بالعمل على إخماده . مؤكداً استمرار الحرائق في منطقة المارونيات المحررة، حيث ينحصر عمل فرق الحراج تحت إشراف قوات الجيش المتمركزة في المنطقة لهدف حماية هذه النقاط من وصول النيران اليها ، مشيراً إلى أن التعامل مع النيران فيها صعب جداً لعدم وجود طرق والطرق الموجودة غير مرممة .

واوضح دوبا أن فرق الإطفاء تعمل بطاقة كاملة ولم تسجل خسائر بشرية في صفوفهم و إنما بعض حالات الاختناق التي يتم التعامل معها طبياً مباشرة.

وناشد الجميع الالتزام بالوعي لجهة استعمال النار لأن أخطاء بسيطة تؤدي لخسائر كبيرة واستنزاف مؤلم للجهود البشرية .

وكانت ستة حرائق حراجية اندلعت أمس، تم إخماد واحد منها، ببنما المتبقية لايزال العمل جارياً على إخمادها .

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