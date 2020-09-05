روحاني: سلوك أميركا تجاه إيران غير إنساني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن سلوك أميركا تجاه إيران كان وما يزال غير إنساني موضحاً أن هذا السلوك لو كان إنسانياً لأزيل الحظر الجائر المفروض على إيران في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال روحاني اليوم خلال اجتماع لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد: “لو كانت أميركا إنسانية في سلوكها لأزالت الحظر ضد إيران في ظل تفشي الفيروس لكنها على العكس من ذلك فرضت خلال الأشهر السبعة الماضية المزيد من الحظر” مشيراً إلى أن إيران توصلت خلال الأشهر السبعة الأخيرة إلى الاعتماد على نفسها في القطاع الصحي.

وشدد روحاني على أن وسائل الإعلام الأجنبية لن تنجح في محاولاتها للتأثير في معنويات الشعب الإيراني معتبراً أن هذه الوسائل لو كانت صادقة وموضوعية “لقالت ولو مرة واحدة بأن أميركا ترتكب الإجرام في فرضها الحظر على هذا الشعب”.

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