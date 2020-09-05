اعتقال عدد من المحتجين على عنصرية الشرطة الأمريكية في بورتلاند

اعتقلت الشرطة الأميركية عدداً من المتظاهرين في مدينة بورتلاند كبرى مدن ولاية اوريغون كانوا يحتجون على عنصرية الشرطة الأميركية وعنفها.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم شرطة بورتلاند قوله في بيان اليوم “لقد نفذنا عدداً من الاعتقالات مساء أمس” دون أن يعطي أي رقم محدد للمعتقلين.

وأضافت المتحدث إن “عناصر الشرطة سيواصلون تنفيذ عمليات الاعتقال لأولئك الذين لم يلتزموا بالأوامر” مبيناً أنه تم إعلان التجمع في شارع لومبارد وكامبل أفينيو على أنه غير قانوني.

ويواصل المحتجون في مدينة بورتلاند شمال غرب الولايات المتحدة مظاهراتهم ضد قمع ووحشية الشرطة الأمريكية التي جسدتها جريمة مقتل الأمريكي من أصول افريقية جورج فلويد خنقاً أواخر أيار الماضي وأثارت تلك الحادثة الشنيعة مظاهرات واحتجاجات في العديد من المدن الأمريكية وفي العالم.

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