القوات العراقية تلقي القبض على 24 إرهابياً في نينوى

ألقت القوات العراقية خلال عملية أمنية واسعة قامت بها اليوم القبض على 24 إرهابياً من تنظيم “داعش” في محافظة نينوى شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قولها في بيان إن مديرية استخبارات نينوى قامت بعملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 24 إرهابياً بمناطق متفرقة من المحافظة مشيرة إلى أن الإرهابيين مطلوبون وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لتنظيم “داعش”.

وأوضحت الوكالة أنه “ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين”.

وكانت قوات الأمن العراقية اعتقلت أمس ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم “داعش” في محافظة نينوى أيضاً.

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