الأسيوطي يستنكر الجرائم الأمريكية والتركية في سورية

استنكر نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطي المصري سيد الأسيوطي الصمت الدولي على جرائم الاحتلالين الأمريكي والتركي في سورية مشيراً إلى أن تلك الجرائم تجاوزت كل القوانين الدولية.

وقال الأسيوطي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة إن قيام النظام التركي بقطع المياه عن أهالي محافظة الحسكة يعد جريمة كبرى ضد الإنسانية ولا يمكن السكوت عنها.

وشدد الأسيوطي على أن جرائم الاحتلالين الأمريكي والتركي ضد الشعب السوري ولاسيما سرقة مقدراته وثرواته الطبيعية تجاوزت كل الحدود والقوانين الدولية وهو ما يستوجب وقفة حازمة من دول العالم لإيقاف تلك الجرائم داعياً المنظمات الدولية التي تدعي أنها معنية بحماية حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف واضح وصريح حيال تلك الجرائم كما طالب بمحاسبة مرتكبيها.

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