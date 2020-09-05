آخر تحديث: 2020-09-05 16:23:34
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قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل ثلاثة من حراسه

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتقلت ثلاثة من حراسه.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد واعتقلت 3 من حراسه.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

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