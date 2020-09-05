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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 17 محرم 1442 الموافق لـ 05 أيلول 2020
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الأخبار
روحاني: سلوك أميركا تجاه إيران غير إنساني
القوات العراقية تلقي القبض على 24 إرهابياً في نينوى
اعتقال عدد من المحتجين على عنصرية الشرطة الأمريكية في بورتلاند
الأسيوطي يستنكر الجرائم الأمريكية والتركية في سورية
إصابة ثلاثة مدنيين جراء اعتداء ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً بالقذائف على قرية العلوة بريف الرقة
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل ثلاثة من حراسه
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى في منطقة تل أبيض بريف الرقة
إصابة شابين فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين
الاحتلال التركي يدخل آليات وأسلحة إلى ريف رأس العين ضمن خططه العدوانية
إغلاق 340 منشأة لارتكابها مخالفات جسيمة في أسواق ريف دمشق