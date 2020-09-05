إصابة ثلاثة مدنيين جراء اعتداء ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً بالقذائف على قرية العلوة بريف الرقة

اعتدت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بالقذائف على قرية العلوة في ريف الرقة الشمالي.

وأشارت مصادر أهلية لـ سانا إلى سقوط عدة قذائف مصدرها ميليشيا “قسد” على قرية العلوة غرب مدينة تل أبيض ما تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين و وقوع دمار بالممتلكات العامة والخاصة.

يشار إلى أن أهالي منطقة الجزيرة السورية ضاقوا ذرعا بممارسات ميليشيا “قسد” وداعميها من قوات الاحتلال الأمريكي وخرجوا على مدار الأسابيع الماضية بمظاهرات احتجاجية شملت العديد من البلدات والقرى في أرياف الحسكة ودير الزور مطالبين بخروج قوات الاحتلال ومرتزقتها من مناطقهم.

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