حريق بيرة الجرد يطول العديد من الجبال والغابات

حماة _ محمد فرحة

ما دامت الإجراءات قاصرة وغير رادعة بحق من يتطاول على غاباتنا وحراجنا سيستمر مسلسل الحرائق وينتعش تجار الحطب والأخشاب ، بدليل أن تجار الحطب يعبرون كل الطرقات العامة وسياراتهم محملة بأخشاب الحراج من دون أن يقول لهم شخص: من أين لكم هذا الحطب ؟

حريق غابات بيرة الجرد الذي نشب يوم الخميس ظهراً ولا يزال مستمراً حتى الساعة ، طال السلسلة الجبلية الجنوبية من مدينة مصياف ، وغدا منظر النار ليلاً مألوفاً ، أمام عجز تام عن إخماده

حسين برازي- معاون مدير حراج حماة قال لـ(تشرين) في اتصال هاتفي : إن الحريق ما زال مستمراً وقد فقدنا السيطرة عليه منذ يومين وحتى الآن ، وأضاف بأن النار انتقلت من سلسلة قرية بيرة الجرد شرقاً وصولاً إلى الجبال المطلة على بلدات المشرفة والفندارة والبستان ، لتلتهم كل الحراج الواقعة في هذه الجبال

من ناحيته قال مدير منطقة مصياف العقيد محمد عكرمة جعفر في معرض إجابته عن سؤال ما إن كان قد تم طلب المؤازرة من المحافظات الأخرى : إن الآليات الموجودة قد تكفي لإخماد الحريق ، لكن عدم تمكنها من الوصول إلى قمة الجبال وغياب الطرقات وسط هذه الغابات والجبال يحول دون إخماد الحريق والسيطرة عليه . وأضاف: إن الحريق نشب يوم الخميس ونحن الآن في يوم السبت ولا يزال مستمراً

بالمختصر المفيد : جل حرائق الغابات من فعل فاعل ومع كل ذلك لم يتم توقيف شخص وتقديمه للقضاء بجرم إحراق الغابات ، وخاصة أننا قادمون بعد أشهر على فصل الشتاء ليصار بعد ذلك لقطع الأشجار التي طالتها الحرائق بكل سهولة ويسر

فأياً كانت التبريرات من أجل التدفئة أو غير ذلك لا يبرر ارتكاب الجرائم بحق الغابات والبيئة والطبيعة وسيدرك البشر ممن ارتكبوا هذه الحرائق يوماً نتيجة سلوكهم المدمر للبيئة لكن بعد فوات الأوان

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