عاش (حنظلة)

يسرى المصري

يركض حنظلة على الصفحات البيضاء ..وسط دهشة الموت ..الرصاصات تتسابق صوب رأسه الصغير ..

ثلاثة وثلاثون عاماً على الغياب ..والطفل لايزال طليقاً ..

مات ناجي العلي برصاصة غادرة ..وعاش حنظلة شعلة تضيء الدروب الصعبة..و تقود القوافل .. إلى فلسطين

يا صاحب الظل الصغير..أنت بسنواتك العشر .. لاتزال إلى اليوم تشكل خطراً داهماً ..على المتآمرين والخونة…!!!

نقلب صفحات السنين ..في قرية الشجرة قضاء الجليل كانت صرخة الولادة .. بيت ومدفأة وصحن حساء ساخن ..فجأة يهبط الليل وتهجم الذئاب .. !! ويصرخ الموت في الفضاء ..وتسقط فلسطين في الأسر ..!!

تتوالى الصرخات ..وتضيع الآهات في موكب اللجوء الذليل وتصير القدس وجعاً يسكن في الأحشاء ..وتمرّ سنوات وسنوات ..

وفي ظل خيمة تداعب الأصابعُ الصغيرة الخطوطَ .. تروي قصة المأساة ..منذ لحظة الخيانة ؟؟

تبحث في المكان والزمان عن (ناجي العلي ) وتدلك الخرائط على مخيم ذاع صيته فكان عنواناًً للظلم والقهر والفقر .. ومن إحدى الخيمات تشهد عين الحلوة بجنوب لبنان ذاك الشاب الجريء يرسم على جدران زنزانته الأصوات الغاضبة التي تدق طبولها في رأسه ..

ويوماً من الأيام ينام الشاب جائعاً كعادته في ليالٍ طويلة..

وينفتح باب من السماء وينزل (حنظلة ) كالملاك ..

يفك الأغلال عن يديه وقدميه ويمضي به ممسكاً بطرف ريشته ويطيران معاً .. على الصفحات البيضاء

حنظلة ذاك الضمير .. يسمع ويراقب ويكشف ويفضح

فتهجم يد الرقيب تريد أن تقص أجنحة الصغير

فينهض من الركام ويجمع (حنظلة ) شتاته ويقفز إلى صفحة جديدة ..

ويقول مالا يقال ..

ويرتعد اللصوص والخونة

فالصغير يعري الأكاذيب

كل الأكاذيب ..

وأمام رصاصة غادرة تسقط ريشة ناجي العلي

يتوقف قلبه عن الخفقان

يتنهد الأعداء والألداء الصعداء .. في المشهد الأخير

كان الوداع موجعاً .. بكى (حنظلة) وأقسم أن يكون للجلاد جزاءً وللخائن مشنقة وللجبان سوطاً من عذاب ..

في كل صفحة بيضاء ناصعة ممهورة بالبطولة والشرف تجد حنظلة يدير ظهره للخونة .. ويفكر برسالة قديمة جديدة تفهمها كل الأجيال .. وتدوي برعدها وبرقها في فضاءات الخلود ..!!

ثلاثون عاماً مضت و(حنظلة ) يتحدى الغياب

ويقود كل الضائعين إلى دروب فلسطين.

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