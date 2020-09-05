دعوة لإنقاذ غاباتنا و قمحنا

أيمن فلحوط

لن أقف عند حدود المساحات الزراعية التي كان نصيبها كبيراً من الحرائق بفعل فاعل، حيث امتدت يد العبث بها مكبدة المزارعين والبيئة خسائر جمّة من الغابات والأقماح، والغطاء النباتي.

غاباتنا وفقاً لما نشر وتداوله المعنيون تنحسر، والتصحر يزحف غرباً، ولذلك علينا إنقاذ هذه الغابات ودعم مشاريع التشجير، فالغابة حين تحترق وتُهمل لسنوات ولا يُعاد تشجيرها فإن المناخ سيتغير ، ولن يسمح بإعادة نمو النوع الذي خسرناه، فغابة البلوط مثلاً بعد ٥ سنوات من حرقها وخسارتها لن ينمو مكانها الا شجر البطم .. لأن الجو في تلك المنطقة، سيصبح جافاً ولن يسمح لنا بإعادة زرع البلوط، وفق آراء عدد من المختصين في ميدان الزراعة.

سأقف اليوم عند جانب مهم في المعالجة لتدارك تلك الحرائق من خلال مقترح للمهندس الزراعي الباحث حسان، الذي يرى أن الحل يكمن في :

“اختيار نقطة عالية مشرفة على أكبر مساحة حراج ممكنة، يتم فيها بناء برج مزود بخلايا شمسية، وكاميرات مراقبة بانورامية ٣٦٠ درجة، وفي قمة البرج توجد غرفة مراقبة فيها جهاز كمبيوتر مزود ببرنامج ذكاء اصطناعي، لتحليل صور الكاميرا أتوماتيكياً لحظة بلحظة، وكشف أي خلل بالصور يدل على وجود دخان، حيث يعمل- وبشكل فوري – جهاز إنذار مرتبط بخط لشبكة الإنترنت، بين جميع مراكز المراقبة الآلية، مع غرفة تحكم وسيطرة بدمشق أو بمركز كل محافظة، فتكون المدة بين اكتشاف الدخان وتحليل الصور بخوارزميات الذكاء الصناعي وإرسال الإنذار ٥ دقائق، كما يجب أن يتم إنشاء وحدات إطفاء قرب الغابات، ليتم التحرك السريع لإخماد أي نيران أو دخان”.

كما يمكن استخدام هذا النظام نفسه في حماية حقول القمح الواسعة، مع أهمية وجود طيران مروحي أو شراعي بجوار تلك المساحات المزروعة.

لأن الواقع الحالي القائم يحتاج لساعات ما بين تجميع الآليات وتعبئة المياه والمسافة المقطوعة لتصل السيارات إلى مكان الحرائق، فتزداد الخسائر بشكل كبير .

أيضاً من الحلول المقترحة قيام الدولة بمراقبة أسواق الفحم، وخاصة غير المسجلة بسجل أو ماركة، للحدّ من انتشار المفحمين، الذين لا يبالون من أجل بضع ليرات حيث يدمرون إرثاً بيئياً عمره مئات السنين، و الذي ستنعكس آثاره على المزروعات في تلك المناطق التي اختفت منها الغابات.

بالمحصلة فإن الغابات أهم استثمار في إعادة إعمار سورية لأنه سيقدم خدمات مستقبلية لأي مشروع زراعي من ناحية تغير المناخ وزيادة الأمطار وخصوبة التربة.

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