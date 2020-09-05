السماح ببيع البنزين ليلاً في ٦ محطات وقود بحلب
حلب- رحاب الإبراهيم
بهدف تلبية متطلبات المواطنين من مادة البنزين, سمحت محافظة حلب بفتح البيع ليلاً في 6 محطات وقود وهي:طيبة \ الشياح /دوار الموت / ومحطة سورية /السيمانية / وخياطة وتتان /الميدان/ ومحطة تتان /شارع بارون / ومحطة الصالحين /الصالحين
و وجه محافظ حلب حسين دياب باستمرار البيع لمادة البنزين لحين انتهاء الكمية، مبيناً أن وصول الكميات الجديدة من مادة البنزين إلى المحافظة سيساهم في الانحسار التدريجي للازدحام على محطات الوقود
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