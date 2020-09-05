دراسة: نقص فيتامين “د” يزيد مخاطر الإصابة بفيروس كورونا

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن نقص نوع محدد من الفيتامينات في الجسم يزيد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 80 بالمئة.

وأفادت الدراسة التي تم إعدادها في جامعة شيكاغو وتم خلالها إجراء أبحاث على 489 مريضاً تم اختبارهم لفيروس كورونا بين شهري “آذار ونيسان” الماضيين ونشرتها الجمعية الطبية الأمريكية بأن فيتامين د على رأس أفضل 4 فيتامينات لجسم صحي ومناعة عالية.

وبينت النتائج أن أكثر من 77 بالمئة من الأشخاص الذين يعانون نقص فيتامين د أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الدراسة أن فيتامين د مهم لوظيفة الجهاز المناعي وقد ثبت في وقت سابق أن مكملاته تقلل من مخاطر التهابات الجهاز التنفسي الفيروسي.

ونبه مؤلف الدراسة أستاذ الطب بجامعة شيكاغو ديفيد أو ميلتزر في بيان إلى أنه لا ينبغي استخدام نتائج دراسته كسبب للتخلي عن إرشادات السلامة الأساسية والإجراءات الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه والتباعد المكاني.

قال ميلترز لصحيفة شيكاغو تريبيون.. إذا تناول شخص ما فيتامين د ثم ذهب إلى حفلة فلم يقه ذلك من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان بحث نشرته مجلة الكيمياء الحيوية الستيرويدية والبيولوجيا الجزيئية حول تأثيرات فيتامين د في قتال الجسم ضد شخص مصاب بالفعل بـ “كوفيد19” أشار إلى أن المرضى الذين عولجوا بجرعة عالية من فيتامين د كانوا أقل عرضة بشكل كبير للدخول إلى وحدة العناية المركزة.

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