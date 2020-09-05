كورونا يتسبب في إلغاء مباراة بدوري الأمم الأوروبية
أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم إلغاء المباراة المقررة بين التشيك واسكتلندا الأسبوع المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية بسبب مخاوف من فيروس كورونا بعد ساعات من فوز براغ خارج أرضها على سلوفاكيا بثلاثة أهداف لهدف.
وأشار الاتحاد التشيكي فى بيان عبر تويتر نقلته رويترز إلى أن منتخب التشيك لن يلعب ضد اسكتلندا الاثنين القادم بسبب وضع كوفيد19 الحالي مضيفا إن المنتخب أنهى استعداداته الحالية بعد الفوز على سلوفاكيا.
بدوره قال الاتحاد الاسكتلندي عبر تويتر إنه علم بتقارير إلغاء التشيك للمباراة موضحاً أنه لم يتلق أي إخطار رسمي وطلب توضيحاً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.
وسبق لرئيس نادي سلافيا براغ التشيكي الإعلان قبل وقت قصير من المباراة ضد سلوفاكيا أنه سيطلب انسحاب العديد من لاعبي فريقه من تشكيلة التشيك بعد ظهور حالة إيجابية أخرى بكوفيد19 لأحد أفراد طاقم المنتخب الوطني.
وغاب توماس سوتشيك لاعب وسط وستهام يونايتد الانكليزي وباتريك شيك مهاجم روما الايطالي عن مواجهة سلوفاكيا بعدما دخل الثنائي الحجر الصحي عقب مخالطة أحد أفراد الجهاز الفني كان مصابا بكورونا.
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