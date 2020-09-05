انطونوف: نشر الولايات المتحدة رؤوساً نووية يزعزع الاستقرار

أكد أناتولي أنطونوف سفير روسيا الاتحادية لدى الولايات المتحدة اليوم أن نشر واشنطن رؤوسا نووية ذات طاقة منخفضة هو من يزعزع استقرار الردع النووي العالمي وليس الإجراءات الروسية.

وتعليقا على تصريحات نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي روبرت سوفر التي اتهم فيها روسيا مؤخراً ببدء سباق تسلح غير استراتيجي أشار أنطونوف لوكالة سبوتنيك إلى أن قيام واشنطن بمثل هذه التجهيزات للرؤوس الاستراتيجية هو الذي يشكل تهديدا لاستقرار الردع النووي العالمي وليس لما ينسب بعزم روسيا في زعزعة الاستقرار النووي.

ولفت انطونوف إلى أن مسؤولي البنتاغون يستخدمون الذرائع الاتهامية لتبرير سياسة واشنطن بتخفيض عتبة استخدام الأسلحة النووية وعلى وجه الخصوص يدور الحديث عن نشر رؤوس نووية ذات طاقة منخفضة داعيا ممثلي البنتاغون إلى إجراء حوار مباشر مع روسيا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الشهر الماضي أن موسكو لا تتوقع أي اختراق في الجولة المقبلة من المشاورات الروسية الأمريكية في فيينا حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية.

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