كرتنا الطائرة في مأزق!

ميادة مخيبر

لاشك في أن إقامة بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية في هذه الأوقات أمر إيجابي يسجل لاتحاد الكرة الطائرة الجديد الذي يحاول تفعيل نشاطاته المختلفة رغم الظروف الصعبة والقاسية التي تمر فيها رياضتنا بشكل عام، والكرة الطائرة بشكل خاص ، فالمعروف أن إلغاء الدوري بسبب جائحة كورونا وبعض أنشطة اللعبة أثّر بشكل أو بآخر في هذه اللعبة؛ أندية ومنتخبات, لذلك جاءت هذه البطولة التي شارك فيها 13 نادياً لفئتي السيدات والرجال بمنزلة التعويض للاعبين واللاعبات عن الانقطاع الكامل عن ممارسة النشاط الرياضي

لكن هناك عدة أسئلة لابد من طرحها الآن على اتحاد الكرة الطائرة وأولها: هل هو قادر بالفعل على زج اللاعبين واللاعبات في مشاركات خارجية؟ .. وهل بالفعل منتخباتنا لديها القدرة على المشاركة في استحقاقات رياضية قادمة يزمع إقامتها في كل من الصين والبرازيل كما صرح رئيس اتحاد الكرة الطائرة الذي أرجع إقامة هذه البطولة لانتقاء اللاعبات و اللاعبين المشاركين في البطولتين القادمتين .. وهل بالفعل سنحقق المطلوب من هذه المشاركات ؟

بالطبع المتابع لهذه الرياضة الممتعة والشائقة والتراجع الذي أصابها يدرك تماماً أن القائمين على اللعبة, ولو أنهم اجتهدوا ولديهم الطموح والآمال والواسعة بتحقيق نتائج واعدة, إلا أن الأمنيات شيء والواقع شيء آخر، فالمعاناة كبيرة والصعوبات التي تواجه اللعبة لاتعد ولاتحصى سواء بغياب اللعبة عن الأندية الكبيرة أو إلغاء بعض الأندية للعبة بشكل نهائي وتشتت المنتخبات وغياب الدوري وعدم الاهتمام الكافي من القيادة الرياضية وكلها أمور صعبة تواجه كرتنا الطائرة وتمنعها من الإقلاع الصحيح نحو المشاركات الخارجية

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