زاهر بدران

تستأنف بعد غدٍ الأحد الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم ، فتحل ألمانيا ضيفة على سويسرا، في حين تستضيف إسبانيا أوكرانيا , وكانت إسبانيا في افتتاح الدوري قد خطفت تعادلاً قاتلاً من مضيفتها ألمانيا في الموقعة المثيرة التي جمعت الفريقين في شتوتغارت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول ضمن النسخة الثانية للمسابقة, حيث حل المنتخب الإسباني ضيفاً على نظيره الألماني في شتوتغارت في أول مباراة تنافسية تجمع المنتخبين منذ نصف نهائي كأس العالم 2010 التي حسمتها إسبانيا بهدف نظيف برأسية كارليس بويول قبل أن تمضي قدماً وتفوز باللقب, و كانت ألمانيا في طريقها لتحقيق فوز ثمين في هذه المباراة بهدف لمهاجم تشيلسي الجديد تيمو فيرنر سجله في الدقيقة 51، لكن خوسيه غايا نجح في إدراك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع

وخاض المنتخبان المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي، إذ افتقدت إسبانيا لخدمات لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو بسبب الإصابة في الركبة وأداما تراوري وميكيل أوريازابال بسبب الإصابة بفيروس كوفيد-19، في حين قرر مدرب ألمانيا يواكيم لوف إراحة رباعي بايرن ميونيخ حارس المرمى العملاق مانويل نوير وسيرج غنابري ويوشوا كيميش وليون غوريتسكا عقب التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فازت أوكرانيا بقيادة المدرب أندريه شفتشينكو على سويسرا 2-1 وتصدرت المجموعة أمام كل من ألمانيا وإسبانيا, في حين تذيلت سويسرا الترتيب

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