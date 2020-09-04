لقاء: علي الرّاعي

على الفضاء الأزرق؛ تنتشرُ اليوم، ليس عشرات المجموعات الثقافية والفنية، بل المئات إن لم يكن الآلاف، بعضها تخصص بثقافة مُعينة كالتراث على سبيل المثال في إقليمٍ ما، من الدولة، أو بتراث الدولة كلها على تنويعاته، وبعضها الآخر تخصص بمجال إبداعي ما، كالفنون الجميلة، أو أحد أنواعها كالتصوير، أو النحت، أو الحفر، وغير ذلك، أو مجموعات تخصصت بجنس أدبي؛ كالقصة القصيرة، أو الشعر، وحتى ضمن شكل واحد داخل النوع، كالقصة القصيرة جداً مثلاً، وغير ذلك آلاف المجموعات..

لكن هذا الانتشار الهائل على مواقع (السوشيال ميديا)، لم يظهر مع وسائل التواصل الاجتماعي، أي منذ عقدين من الزمان فقط.. بل أن المجموعات الثقافية قديمة، وتعود الذاكرة إلى بدايات القرن العشرين تقريباً، وكانت أشبه بالمجموعات السياسية التي كانت تتشكل منها الأحزاب، بعض تلك المجموعات؛ أحدثت انعطافة في مسيرة نوع إبداعي ما، وهنا سرعان ما تحضر للذاكرة مجموعة (أبولو) الشعرية، وكذلك (جماعة مجلة شعر)، والأخيرة يعود لها الفضل؛ في أنها وضعت الشعر العربي على سكة قصيدة النثر..

وكما في الشعر؛ كان هناك أيضاً في التشكيل، وثمة مجموعة فنية لا تزال على تماسكها رغم دخول وخروج الكثير من الفنانين التشكيليين منها على سبيل المثال: (مجموعة فناني حمص)، التي من أبرز أعضائها الفنان التشكيلي غسان نعنع؛ والذي يُحدثنا عن ماهية هذه المجموعة، عن أعضائها، ومعارضها، وشغلها الفني في هذا اللقاء مع “تشرين”:

فنانو الجيل الثالث

* الذين يحبون التصنيف والتجييل، يضعونك بالجيل الثالث، وأول ما تعرّف عليه الجمهور من خلال “مجموعة فناني حمص” المجتهدة.. والسؤال هل أنت مع هذا التجييل، أو موافقٌ عليه؟

أنا مع هذا التجييل والتصنيف، وعلى الرغم من صدق هذا التقسيم على المستوى الزمني والنظري، لابدّ من التأكيد أن الفصل لا يُحقق تمامه، نظراً لتداخل الأجيال في عملها.. فضمن هذا الجيل فنانين تألقوا في السبعينات، ومنهم من تألق في الثمانينات، أو التسعينات من القرن العشرين، ومازالوا مستمرين في تجاربهم وعطاؤهم حتى الآن.. وقد استخدم هذا التصنيف في المعرض الثالث لاحتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية سنة 2008..

وتبقى آليات حصر الفترة الزمنية، أقل من الواقع الفعلي، الذي يعني تكامل التجارب وتسجيلها وبقاء الحوار مفتوحاً على المستويات كافة بين فناني مختلف الفترات التي تمّ تقسيمها لتسهيل آلية البحث، وليس لخلق تراتبية على صلة بالاتجاهات والمذاهب..

مجموعة حمص

* ما هي حكاية هذه المجموعة (مجموعة فناني حمص)، كيف تشكلت، ومن هم أعضاؤها؟

كنتُ معروفاً قبل تشكّل المجموعة من خلال نشاطي الفني أثناء دراستي في كلية الفنون الجميلة، وبعدها من خلال اشتراكي في المعرض السنوي والمعارض الرسمية الأخرى. والمعارض الجماعية والمشتركة.. وقد أقمت أربع معارض شخصية، وشاركت في ملتقيات فنية داخل القطر وخارجه. كان أهمّها الملتقى الفني للرسم في الهواء الطلق في مدينة “سحولن” ببلغاريا سنة 1985. لكن في ثمانينات القرن الماضي درجت عادة إقامة معارض جماعية في المحافظات، ومن جملتها مدينة حمص.. إلا أنّ هذه المعارض لم تستمر لمجموعة متجانسة..

قبل تشكل (جماعة فناني حمص)؛ كان هناك مجموعة لكنها غير محدودة بأشخاص معينين.. كنا نذهب في أيام العطل للرسم في الريف الحمصي، والبساتين، ونتيجة هذه الطلعات إلى الطبيعة أقمنا معرضاً في صالة الشعب للفنون في حمص أسميناه “صيف 86” ثمّ أضفنا بعض الفنانين من حمص ونقلناه إلى حلب في صالة المتحف الوطني.. وبعدها نقلناه إلى دمشق إلى صالة ممدوح قشلان.. ثم أقمنا معرضاً في صالة منى أتاسي في حمص سنة 1989 لمجموعة مُختارة من فناني حمص.. وأظن ناهز العدد حينها على خمسة عشر فناناً، ومن ثم نقل إلى المركز الثقافي الفرنسي بدمشق.. وكان هذا المعرض سبباً في تشكل هذه المجموعة.. والتي بدأت بعدد كبير نسبيّاً إلى أن انتهت بشكلها المعروف..

بعيداً عن المجموعة

* لكنك غبت عن هذه المجموعة لبعض الوقت؟

سافرت سنة 1989 إلى روسيا للعمل مع مؤسسة الإسكان العسكرية، وعدت سنة 1992؛ فكان أن استقرت المجموعة على ستة فنانين، وهم: عبد الله مراد، عبد القادر عزوز، عون الدوري، فريد جرجس، كرم معتوق، ومحمد طليمات. وقد أقاموا معارض في بيروت، وطرابلس، وفي صالة كنيسة سيدة السلام في حمص، ولكن من دون محمد طليمات.

اشتركت في المجموعة سنة 1992، وأقمنا معرضاً في السويد بإشراف صديق فنان اسمه جاكو حاج يوسف، وكنا سبعة فنانين. ثمّ معرض آخر في صالة مدام ناديا خوست في المزة. وكان المعرض الثاني بعد معرض الرواد، وكنا ستة فنانين, وأظن أنّ الصالة لم تقيم سوى هذين المعرضين..

استقرت بعدها المجموعة على أربعة فنانين هم: عبد الله مراد، عبد القادر عزوز، كرم معتوق، وأنا، وبعدها انضمّ إلينا إدوار شهدا بعد أن أعطيناه “الجنسية الحمصية”. ورغم ذلك كانت المجموعة مفتوحة وقد رغب كثيرون في العرض معنا، فقد عرض معنا غسان السباعي، مصطفى بستنجي، يقظان أتاسي، ومحمد طليمات.. بعدها استقرت المجموعة على خمسة فنانين، وكان نشاطها كثيفاً ومعارضها مُتعددة في أماكن مختلفة في سورية وخارجها، وعند افتتاح أي صالة حديثة يكون معرضنا الأول أو الثاني.. وأكبر معرض أقمناه في صالة “الدار” في الدروشا لصاحبها محمد دعدوش.. حيث عرض كل واحد منا أكثر من عشرين لوحة مختلفة القياسات، وكان المعرض الثاني بعد الرواد.

تمتعت المجموعة بسمعة جيدة بسبب العلاقة الطيبة بين أفرادها، والمستوى الفني والتميز والخصوصية في تجربة كل عضو فيها.. وكتب عن التجربة كثيرون وخاصة الناقد الفنان أسعد عرابي.

نتاج المجموعة

* ما الأثر الذي تركته المجموعة في المشهد التشكيلي السوري؟

استمرت المجموعة في النشاط والعرض إلى سنة 2011، وكان آخر معرض لها في صالة “أليسار”، وكان معنا النحات عاصم الباشا.

لقد ترك هذا التجمع بصمة في التاريخ التشكيلي السوري للسوية الممتازة للفنانين، وللاختلاف في المزاج، وطريقة التفكير بين أفرادها، وهو ما ساهم في استمرارها. لاسيما ذلك التعاطف والصداقة الحميمية والغيرية ونكران الذات، والحوار الصادق والصريح. كان حضورنا لافتاً لاهتمامنا وإطلاعنا على إنتاج غيرنا من الفنانين.. كنا نذهب إلى دمشق أو حلب أو بيروت لحضور معرض لعضو من المجموعة، أو لصديق أو معرض مهم، ونعود في نفس اليوم، وفي غياب أحدنا كنا نسأل عنه، وكانت عبارة “إجو الحماصنة” في كل مناسبة، أو نشاط فني.

اعتذر هنا من الأشخاص الذين كانوا في المجموعة وتركوها، فأنا لست مؤرخاً، وهذه رؤيتي ولا أنكر قيمتهم الفنية، ولهم أدوارهم في المساهمة في هذه المجموعة.

* دعنا نتحدث عن هذا الجيل؛ الذي يُنعت أيضاً ب “جيل ما بعد الرواد”.. وكأن “الريادة” توقفت مع هذا الجيل، أو قبله بقليل؟

** بدأت الريادة الأولى في الحركة التشكيلية في سورية أربعينات وخمسينات القرن الماضي، واقتصر فنها على المشاهد من الطبيعة والطبيعة الصامتة، ومواضيع من الحياة العامة السورية بأسلوب واقعي أو انطباعي، وقد جاور هذا التوجه تجارب كانت تبحث عن شيءٍ مختلف.. هؤلاء ذهبوا للدراسة في إيطاليا وفرنسا ومصر، وبهم بدأت الريادة الثانية بعد ان عادوا إلى سورية في ستينات القرن العشرين، وهم الذين بدأوا بمشروع فنيٍّ جديدٍ ورؤية مستندة إلى ما تعلموه في الخارج، وعكسه على الفكر والثقافة العربية.. وكانت هناك تجارب في استخدام الحرف العربي والزخرفة العربية لخلق لوحة تجريدية مستمدة من الإرث العربي.. أو التعلق بالأرض والإنسان السوري والجغرافيا، لخلق فن تعبيري أو الاستناد على الفن السوري بمآلاته التاريخية المختلفة: تدمري، وهلنستي، والفن المسيحي والإسلامي، وفن المنمنمات والمخطوطات مع ظهور تجارب سريالية أو رومانسية إلى جانب استمرار ما بدأه الرواد الأوائل.. هؤلاء الفنانين درسوا في كلية الفنون منذ تأسيسها، وكانت علاقتهم بالطلاب علاقة حميمية، وكانوا فنانين ومعلمين بكل معنى الكلمة.. لذلك كانوا أقطاباً، والتفّ حولهم مريدون وفتحوا مراسمهم للطلاب واستقبلوهم ورعوا الجيل الجديد واحتضنوه بتلك المعاملة الأبوية.. وهذا لم يحصل بعد ذلك؛ فكانت نهاية مراحل الريادة..

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